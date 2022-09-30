والدة طفل من ذوي الهمم : التقدير الممنوح من السيسي لأبنائنا انعكس على سلوكيات الناس

قالت والدة الطفل علي هاني إن نظرة المجتمع اختلفت عن ذي الهمم، بشكل إيجابي وذلك نتيجة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا نعيش في النور بعد ما كنا في الظلام وكنا لا نريد الانخراط في المجتمع بسبب النظرة السلبية لذوي الهمم وأسرهم.

أضافت والدة علي هاني هلال مداخلة على قناة سي بي سي، أن النظرة المحيطة لذوي الهمم كانت كلها تنمر؛ مضيفة أن ابنها بعد حصوله على كارت ذوي الهمم ومن حينها عندي تواجدها في اي مصلحة حكومية سواء جوازات او مستشفى او مواصلات أو بنك يتم التعامل معها بشكل خاص وبكل ادميه مع مراعاة عدم انتظارها في الطوابير.

أوضحت والدة علي هاني أن بعض الناس كانت عامل ابنها باحترام اما الان بعد تغليظ العقوبات ضد التنمر والتقدير الذي حصل عليه زول هنا أصبح كل المحيطين وكل الناس يحترمون المختلفون بشكل عام وذوي الهمم بشكل خاص.

