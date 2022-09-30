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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشيد بجهود التطوير بجامعة العلمين الأهلية

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب

اشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود التطوير بجامعة العلمين الأهلية واستحداث احدث التكنولوجيا  التعليمية بما يهدف إلى تخريج  كوادر تعليمية وعلمية .

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واضاف أن جامعة العلمين الأهلية  ستعمل على   الارتقاء بمنظومة التعليم العالي بمصر،و تواكب أحدث تكنولوجيا العصر  وجهود التنمية الشاملة وبناء الانسان المصرى.

ياتى ذلك خلال انعقاد   مجلس أمناء جامعة العلمين الاهلية الدولية بحضور  محافظ مطروح  والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الاهلية واعضاء المجلس من الأساتذة ورجال التعليم بمصر .
كما تم تفقد محافظ مطروح  يرافقه مجلس امناء الجامعة عدد  من اقسام الجامعة مع الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد .

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