فرج عامر : الأهلى هيكون أقوى فريق في الموسم زى أيام متعب وفلافيو

نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر:"اعتقد واتمني ان الاهلى هذا الموسم حيكون اقوى فريق حيخلينا نفتكر ايام متعب وفلافيو وبركات وابوتريكة وجيلبرتو ولما بقول الاهلي بيجهز نفسه للمسابقة الافريقية الجديدة اللي جائزتها الأولي تزيد عن عشرة مليون دولار، دة اختصار لمعني ان الاهلي سيقاتل علي كل البطولات الموسم بعد القادم".

تويتة فرج عامر

يُذكر أن نشر فرج عامر تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب فرج عامر: "ليس بيني وبين أحد خصومة أو زعل ولا أحمل لأحد إلا كل خير، وأعرف أن البشر إمكانيات بشرية وقدرات عقلية، ولا تنتظر من كل الناس نفس الأداء أو رد الفعل، ويارب الخير للجميع".