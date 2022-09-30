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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية على الكليات

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية على كليات الجامعة

أجرى اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بالحرم الجامعي بجامعة حلوان وذلك قبل ساعات من بدء العام الجامعي الجديد، للاطمئنان على أعمال التطوير ودراسة خطط رفع الكفاءة بالجامعة والطرق والمحاور الرئيسية.

 

ووجه رئيس الجامعة بوضع خطة تطوير متكاملة تستند علي أسس علمية، ووفق استراتيجية التطوير المستمرة بالجامعة، لتطوير كافة الخدمات ومتطلبات الطلاب بالحرم الجامعي بما يضاهي الجامعات العالمية وجامعات الجيل الرابع.

 

وأكد أن الجامعة ستعمل على إعادة التنسيق الجمالي، وتجهيز عدد من المساحات الخضراء والحدائق بالشكل الذي يراعى فيها البعد الجمالي والحضاري، لتكون أماكن مميزة للانتظار ومناخ مناسب لاستذكار الطلاب في إطار توجه الجامعة لتطبيق منظومة الحرم الجامعي الذكي.

رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية على كليات الجامعة
رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية على كليات الجامعة
رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية على كليات الجامعة
رئيس جامعة حلوان يجري جولة تفقدية على كليات الجامعة

كما شملت الزيارة تفقد كليات الجامعة والمدرجات ووجه رئيس الجامعة برفع كفاءتها، تزامنًا مع بداية الدراسة، كما تفقد القاعات الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الجولات تهدف لتحسين الأداء وتطويره في أروقة وأقسام كليات الجامعة وللاطلاع عن كثب عن آلية سير الأعمال اليومية في الكليات والمدرجات لتكون جاهزة في العام الجامعي الجديد لاستقبال الطلاب.

 

كذلك تفقد مجمع الفنون والثقافة الذي يعد صرحا ثقافيا وفنيا متميزًا وأفتحه عبر الفيديو كونفرانس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

 

كما أجري رئيس الجامعة زيارة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية للاطمئنان على انتهاء أعمال الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ وفقاً للتوقيت المحدد استعدادًا لبدء الدراسة بها العام الجامعي الجديد في أكتوبر الحالي.

 

وشدد رئيس الجامعة أن الجامعة حريصة على إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية في جامعة حلوان الأهلية، في ظل حرص القيادة السياسية على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها.

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