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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم أعضاء لجنة الحكم والإشراف على مسابقة أدب الخيل في مهرجان الشرقية

مهرجان الشرقية للخيول
مهرجان الشرقية للخيول العربية

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعضاء لجنة الحكم في مسابقة أدب الخيل واللجنة المشرفة على المسابقة في مهرجان الشرقية للخيول العربية بمنحهم دروع تميز تحمل شعار المحافظة تقديراً لمشاركتهم ومجهوداتهم خلال فعاليات المهرجان ليخرج بصورة تليق بإسم  محافظة الشرفية .

 

أكد المحافظ أن المهرجان اليوم يُعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مهرجان الشرقية والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر ، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة ، متمنياً التوفيق  للمتسابقين في مسابقة أدب الخيل والحصول علي جوائز المهرجان.

 

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كما حرص محافظ الشرقية على تفقد الخيمة البدوية المُقامة على هامش المهرجان وجلس مع عدد من مشايخ وعواقل القبائل العربية المشاركة في فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في مسابقتي جمال وأدب الخيل.

 

والتقط المحافظ صوراً تذكارية مع أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، مقدماً الشكر للجميع لنجاح المهرجان وخروجه بصورة مشرفة ، تؤكد أن محافظة الشرقية قادرة على تنظيم الملتقيات والفعاليات الكبري.

الشرقية محافظ الشرقية محافظة الشرقية محافظة الشرفية المهرجان الخيول العربية

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