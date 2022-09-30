صفقة الزمالك الجديدة تنتظم في التدريبات رسمياً

انتظم عمر جابر الظهير الأيمن الجديد لفريق الزمالك في تدريب الفريق اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما انضم اللاعب مؤخرا لصفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من بيراميدز.

وتعد هذه هي المشاركة هي الأولي لعمر جابر مع الفريق بعد إعلان الزمالك التعاقد معه في الفترة الأخيرة.

وحرص أعضاء الجهاز الفني للفريق واللاعبين على الترحيب بعمر جابر قبل انطلاق التدريبات، وتمنوا له التوفيق و تحقيق النجاحات مع الزمالك خلال الفترة المقبلة خاصة أنه أحد أبناء القلعة البيضاء.

وقام الجهاز الفني ولاعبو الفريق بتنظيم ممر شرفي لعمر جابر احتفالا بانضمامه للزمالك وعودته لبيته من جديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر المقبل.