حصول محطة صرف الضهرية في إيتاي البارود على شهادة التنمية الفنية المستدامة

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن حصول محطة صرف صحي الضهريه على شهادة TSM” العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي.

جاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي تم حصولها على شهادات الـ TSM” ” وذلك سعيًا لتقديم أفضل خدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في المعالجه الامنه للصرف الصحى.

وأوضح ” نشأت” أن تأهيل محطة معالجة صرف صحي الضهريه ، للحصول على شهادة ” TSM ” جاء ضمن الإجراءات الفنية العالية التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات علما بأن الطاقه التصميمية للمحطه 6000 م3/يوم وتخدم حوالى 18500نسمة تخدم قرية الضهرية وقرية كنيسة الضهرية وقرية العتقا وقرية إشليمة وقرية الخوالد.