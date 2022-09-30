محافظ الدقهلية يكلف رؤساء الوحدات بمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية للمحلات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان الإشراف علي الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة من قبل أصحاب المحلات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية فورا .



وأشار "مختار" الي ان هناك متابعة يومية منه شخصيا لاعمال لجان الاشراف بالوحدات المحلية لتنفيذ حملات مفاجئة للتأكد من تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020،بداية من اليوم الجمعة، بعد ان انتهت المواعيد الصيفية أمس الخميس الموافق 29 سبتمبر وذلك من خلال غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والاحياغ بالتعاون مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة..

وناشد المحافظ أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية علي مستوي مراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين لهذا القرار.



جدير بالذكر ان قرار وزير التنمية المحلية في هذا الشأن يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة).



كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة )، ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

