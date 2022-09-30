بعد إخلاء سبيل نجله| حلمي طولان : ابني غير متهم في قضية فيرمونت

تحدث الكابتن حلمي طولان، المدير الفني السابق لنادي إنبي، عن القضية المعروفة إعلاميا بـ «فيرمونت» والذي كان متهما فيها نجله، وذلك خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة قناة الحياة، وهي المرة الأولى الذي يعلق فيها نجم الزمالك السابق على ما حدث بعد إخلاء سبيل ابنه.

وقال الكابتن حلمي طولان إن: الناس كانت مكسوفه تكلمني في الموضوع، كما أن الأمر كان صدمة كبيرة بالنسبة لي حتى تم انجلاء الدعوى والتي بموجبها لا يوجد اتهام لابني من الأساس في هذه القضية.

وأضاف حلمي طولان، أن موقف نادي انبي كان يدرس حيث ذهب للمسؤولين عن النادي وطلب منه تقديم استقالته رفعا للحرج عن الفريق وإدارته ولكنهم رفضوا وقالوا له شوف انت عاوز نساعدك ازاي.

وخلال الحلقة الخاصة كشف طولان العديد من الأسرار والكواليس، كما وتحدث طولان لأول مرة عن خسارة الزمالك 6 - 1 من النادي الأهلي وكواليس الهزيمة القاسية.



وفجر حلمي طولان، مفاجأة قوية بشأن قبوله أي عرض من النادي الأهلي للاستعانة بخبراته لتدريب أحد فرق النادي.



كما كشف طولان تفاصيل خاصة وجديدة بشأن رحيله عن تدريب نادي انبي، ورفض نجم الزمالك الكشف عن تفاصيل سر في حياته الشخصية.



https://fb.watch/fSXzgKZAwx/