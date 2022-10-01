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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر اليورو فى البنوك اليوم السبت 1-10-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم

 انخفض سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى خلال الأسبوع الماضي بقيمة تتراوح ما بين 19 و24 قرشاً. 

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت الأول من أكتوبر 2022، وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

سعر اليورو اليوم فى البنك المركزي

 

وسجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم  السبت  فى البنك المركزى المصرى 18.94 جنيه للشراء 19.06 جنيه للبيع.

أسعار اليورو اليوم 

 

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم  السبت  نحو 18.85 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى البنك المصرى لتنمية الصادرات اليوم  السبت  نحو 18.09 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنوك (العقاري المصري العربي، المصرف المتحد) اليوم  السبت  نحو 18.82 جنيه للشراء و 19.09 جنيه للبيع.

سعر اليورو 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجاري الدولي CIB اليوم الجمعة نحو 18.82 جنيه للشراء و 19.10 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الأهلي المتحد اليوم  السبت نحو 18.82جنيه للشراء و 19.12جنيه للبيع.

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أفضل سعر لشراء اليورو اليوم 30-9-2022

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انهيار كبير في 10 أيام.. سعر اليورو يتراجع 85 قرشا أمام الجنيه

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (كريدي اجريكول،قطر الوطني) نحو 18.81جنيه للشراء و 19.09جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم  السبت  نحو 18.81جنيه للشراء و 19.26جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 18.80جنيه للشراء و 19.12جنيه للبيع.

اليورو ينخفض امام الجنيه المصري 

 

بلغ سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (العربي الأفريقي الدولي،الإسكندرية) نحو 18.80جنيه للشراء و 19.09جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك فيصل الاسلامي نحو 18.80جنيه للشراء و 19.10جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنك البركة نحو 18.79جنيه للشراء و 19.05جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك (بلوم، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني،الكويت الوطني،أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية،المشرق)حو 18.78جنيه للشراء و 19.09جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فى بنوك( HSBC،قناة السويس)نحو 18.78 جنيه للشراء و 19.12 جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء اليورو

ويقدم بنك البنك الأهلي المصري اليوم افضل سعر لشراء  اليورو بقيمة 18.99جنيه للشراء.

سعر اليورو سعر اليورو اليوم المصرف المتحد الجنيه المصري اليوم السبت

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