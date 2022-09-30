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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

صدى البلد

أنهي النادي الأهلي إجراءات ضم لاعبين جديدين لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الأهلي ضم عبدالله مصطفى من سموحة وأحمد طعيمه والذي كان يلعب في الدوري اليوناني.

وأضاف:" الثنائي انضما لفريق الشباب مواليد 2003 فعلياً وانتظما في التدريبات".


التعادل مع طلائع الجيش

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  سلبيا أمام طلائع الجيش، في المباراة الودية التي أقيمت عصر أمس على استاد الأهلي we السلام، استعدادًا للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن مباراة طلائع الجيش تأتي في ختام المباريات الودية التي حددها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ضمن فترة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي في أولى المباريات الودية أمام بتروجت بنتيجة ٥-١، ثم فاز على أسوان بنتيجة ٢-١ قبل أن يختتم ودياته اليوم أمام طلائع الجيش.

 

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