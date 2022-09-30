قرار جديد في الأهلي قبل مواجهة الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي منح لاعبية راحة سلبية لمدة يومين .

ومنح كولر اللاعبين راحة سلبية يومي السبت والأحد علي أن يعودا للتدريبات يوم الاثنين إستعداداً لمواجهة الإتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

التعادل مع طلائع الجيش

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سلبيا أمام طلائع الجيش، في المباراة الودية التي أقيمت عصر أمس على استاد الأهلي we السلام، استعدادًا للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويذكر أن مباراة طلائع الجيش تأتي في ختام المباريات الودية التي حددها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، ضمن فترة إعداد الفريق للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلي في أولى المباريات الودية أمام بتروجت بنتيجة ٥-١، ثم فاز على أسوان بنتيجة ٢-١ قبل أن يختتم ودياته اليوم أمام طلائع الجيش.



