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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية : حملات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم البدء بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية اعتبارا من اليوم طبقًا لما ورد بالمادة ٦ من قرار وزير التنمية المحلية رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠٢٠، معلنة انتهاء العمل بالمواعيد الصيفية أمس الخميس.

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وفى هذا السياق، ، وجه الهجان  " تعليماته  إلى الوحدات المحلية بشن حملات مستمرة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بتطبيق القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين،  مشيرا  إلى أنه يتم متابعة الموقف اولا بأول لتطبيق القرار الذى يأتى فى إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.


قرار المواعيد الشتوية تضمن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات ، يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات  بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار العمل بخدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم .


كما يتضمن القرار أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

القليوبية انتشار فيروس كورونا التنمية المحلية وزير التنمية المحلية حملات مستمرة

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