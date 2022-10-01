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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

45 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفع إجمالى قيمة التداول فى البورصة المصرية إلى 45.4 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.738 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 14.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.750 مليار ورقة منفذة على 244 ألف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.

سجلت البورصة المصرية أداء متباينا خلال تعاملات الأسبوع الماضي حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة.

 700 مليون جنيه ربح رأس المال السوقى 

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 700 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.1%.

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البورصة تربح 2.9 مليار جنيه خلال سبتمبر

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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 1.95% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.57% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

البورصة ربح رأس المال السوقي تراجع المؤشر الرئيسي كمية التداول الاسهم الصغيرة والمتوسطة

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