عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: أمريكا أعلنت فرض عقوبات على أي دولة ستدعم روسيا

عمرو أديب
عمرو أديب

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن علاقة ارتفاع أسعار البيض بأوضاع الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا: "الموضوع متشابك ومشكلة عدم توافر الأعلاف يسبب  ارتفاع أسعار الدواجن".

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة" ام بي سي مصر"،:"  ارتفاع أسعار البيض جاء بسبب عدم توافر الأعلاف والدولار، وهذا كله بسبب الأزمة العالمية الخاصة بروسيا وأوكرانيا.

وأوضح عمرو أديب:" ما حدث في روسيا اليوم من إعلان الروس ضم مناطق واسعة من أوكرانيا، سيؤثر سلبًا على الدولة المصرية، عبر إطالة أمد الأزمة الاقتصادية.

ولفت عمرو أديب إلي أن أمريكا أعلنت فرض عقوبات على أي دولة ستدعم روسيا بأي وسيلة.

أوكرانيا البيض اسعار الدواجن اسعار البيض الدولة المصرية الأزمة الاقتصادية روسيا وأوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة.. مفاجأة للطلاب في أول شهر بالمدارس

أحمد سحلته أسرة خطيبته وألقوه من الطابق الرابع بتحريض من والده.. شاهد

الحق اشتري بسرعة.. هبوط مفاجئ بـ أسعار الذهب وعيار 21 في النازل

خيانة وعلاقة محرمة| السايس وبائعة المناديل.. قصة جريمة هزت دمنهور

في الطريق للقاهرة.. صورة مسربة لـ البرازيلي مارسينهو صفقة الأهلي المنتظرة

عايز يطلقني من جوزي.. اعترافات بائعة ملابس القطامية: صورني أثناء العلاقة

حلمي طولان يفجّر مفاجأة عن عرض من النادي الأهلي | فيديو

الأهلي يضم لاعبين جديدين| تفاصيل

ترشيحاتنا

الأرصاد تعلن عن موعد انكسار الموجة الحارة.. فيديو

أسرار الفضاء المذهلة.. العثور على مقبرة نجوم في السماء

محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في 2022

فاطمة كشري: أول أجر تقاضيته من التمثيل كان 10 جنيهات..فيديو

الخيانة السبب وبعت عربيتي عشانها.. طليق منة عرفة يكشف سبب الانفصال الحقيقي

لو اخترتي البيت عرفيني.. رامي جمال يتحدث عن علاقته بزوجته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير تقليدية .. طريقة عمل كيك التوت

بتوب كت .. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

فين الفستان .. انتقاد لاذع لـ مايا دياب بسبب حفل عرض أزياء

اضطراب خطير في المخ يتسبب في حدوث السمنة.. تفاصيل جديدة

فيديو

نبيلة عبيد: بيطلعولي شائعات كتير.. وأتعامل معها بهذه الطريقة

رجعت الأهلي للبطولات.. ماذا قال موسيماني وهكذا رد بركات ومدحت شلبي| فيديوجراف

تحذير من اللانشون قبل المدارس .. أمراض خطيرة ومكونات غريبة| فيديو جراف

كيف أصبحت ميرنا حنا نجمة ذا فويس كيدز بعد تهديدات داعش لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

اﻟﻤﺰﻳﺪ