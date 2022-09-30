عمرو أديب: أمريكا أعلنت فرض عقوبات على أي دولة ستدعم روسيا

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن علاقة ارتفاع أسعار البيض بأوضاع الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفا: "الموضوع متشابك ومشكلة عدم توافر الأعلاف يسبب ارتفاع أسعار الدواجن".

وقال أديب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية" والمذاع عبر قناة" ام بي سي مصر"،:" ارتفاع أسعار البيض جاء بسبب عدم توافر الأعلاف والدولار، وهذا كله بسبب الأزمة العالمية الخاصة بروسيا وأوكرانيا.

وأوضح عمرو أديب:" ما حدث في روسيا اليوم من إعلان الروس ضم مناطق واسعة من أوكرانيا، سيؤثر سلبًا على الدولة المصرية، عبر إطالة أمد الأزمة الاقتصادية.

ولفت عمرو أديب إلي أن أمريكا أعلنت فرض عقوبات على أي دولة ستدعم روسيا بأي وسيلة.