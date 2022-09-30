محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في 2022

تواجد النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول، على رأس التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي عام 2022.

وأعلنت شبكة “هو سكورد” العالمية التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي للعام الحالي، والذي شهد نجمنا المصري محمد صلاح في خط الهجوم.

وشهد التشكيل تواجد لاعبين اثنين من صفوف ليفربول بجانب محمد صلاح، و4 لاعبين من مانشستر سيتي.

وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي كالتالي:.

حراسة المرمى: نيك بوب( نيوكاسل يونايتد).

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول)، جويل ماتيب (ليفربول)، جواو كانسيلو( مانشستر سيتي)، رييس جيمس( تشيلسي ).

خط الوسط: رودري( مانشستر سيتي)، كيفن دى بروين( مانشستر سيتي)، سون هيونج مين( توتنهام هوتسبير).

خط الهجوم: محمد صلاح( ليفربول)، إيرلينج هالاند( مانشستر سيتي)، هاري كين( توتنهام).