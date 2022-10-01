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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب السحر.. شاب هندي يدفن نفسه في قبر عمقه 6 أقدام

شاب هندي يدفن نفسه
شاب هندي يدفن نفسه

على الرغم من إحراز الإنسان تقدم هائل في مجالات العلوم والتكنولوجيا، إلا أن أن الهند لا تزال محاصرة بالمعتقدات والممارسات الخرافية.

فمؤخرًا، حاول رجل في أوناو بولاية أوتار براديش بـ الهند دفن نفسه تحت التراب على عمق 6 أقدام تحت الأرض بناءً على نصيحة كاهن هندوسي محلي "للتخلص من السحر".

أخبر الراهب الشاب الساذج أنه سيتخلص من سحره ويحقق التنوير إذا دفن نفسه تحت التراب قبل يوم من بدء مهرجانات نافراترا في الهند.

ولما علم أهل القرية بالأمر أبلغوا رجال الشرطة في الهند وهرعوا بعد ذلك إلى مكان دفن الشاب لإنقاذه.

إنقاذ الشاب من الموت حيًا

وفي مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، ظهر رجال شرطة يزيلون الأوساخ وغطاء الخيزران من فوق الشاب بعد أن دفن نفسه تحته.

وفقًا لـ NDTV، قالت الشرطة إن 3 قساوسة من قرية تاجبور في منطقة أوناو جعلوا الشباب يدفن نفسه تحت التراب على أمل جني الأموال من القرابين الدينية والتخلص من همه.

وقد ألقت الشرطة القبض على الأشخاص الأربعة، بمن فيهم الشاب الذي دفن نفسه.

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