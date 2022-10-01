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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد قليل| بدء صرف معاشات شهر أكتوبر 2022

صرف معاشات اكتوبر
صرف معاشات اكتوبر

يبدأ صباح اليوم السبت  صرف معاشات شهر  أكتوبر 2022، من ماكينات الصرف الآلى، من خلال بطاقة ميزة.

وتتابع  غرفة عمليات وزارة التضامن  الاجتماعي، صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 من جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي وسط تذليل أى عقبات تواجه الصرف.

موعد صرف معاشات أكتوبر.. تيسيرات للمواطنين المتخلفين خلال سبتمبر

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر | تيسيرات لصرف مستحقات المتخلفين عن مواعيد سبتمبر

و استعد بنك ناصر الاجتماعى لصرف معاشات شهر أكتوبر مع تقديم كافة  التيسيرات للمواطنين الذين يقومون بالصرف من خلال البنك مع تسهيل كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش و إتاحة صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 بكل فروع بنك ناصر على مستوى محافظات الجمهورية كما تم  إتاحة خدمة صرف المعاشات من خلال منافذ شركة «فوري»، البالغ عددها 200 ألف منفذ، إلى جانب 104 فروع بالإضافة إلى الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى .

من جانب أخر انتظمت عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر 2022 طوال الأيام الماضية وذلك لمن تخلفوا ولن يتمكنوا من الصرف فور نزول المعاشات فى اول الشهر .

استعدادات صرف المعاشات

ووضعت  الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الاستعدادات النهائية لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر أكتوبر 2022 من خلال غرفة عمليات مخصصة لها

كما سيتم صرف معاشات شهر أكتوبر  من خلال كارت ميزة المجانى  لكل المستحقين من أصحاب المعاشات ، حيث تم الغاء نظام الشرائح والسماح بالصرف للكل  حيث ينتظر أكثر من 10 ملايين مواطن موعد صرف المعاشات وقيمة القبض طبقا للزيادة الأخيرة التى طبقت فى أبريل الماضى .

 صرف المعاشات

وكانت قد انتظمت عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر فى بداية الشهر ، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

حقيقة صرف معاشات أكتوبر  بالزيادة الجديدة

لم تعلن أي قرارات رسمية من الحكومة حول ما ردده البعض حول وجود زيادة المعاشات خلال شهر أكتوبر  2022، ولكن موعد زيادة المعاشات هو في شهر يوليو 2023، حيث ينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لتتماشى مع معدلات التضخم.

صرف معاشات شهر أكتوبر 

ويأتى صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة المقررة الأخيرة فى شهر أبريل الماضى  التى أقرتها الحكومة مسبقا على حسب مبلغ المعاش والتى تتضمن ما يلي: 1000 جنيه معاشا، فسيكون معاشه بعد الزيادة مبلغ 1130 جنيها، و  2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها، و  3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها، و  4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها، و  5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها، و - 6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.

أوضحت التأمينات الاجتماعية، أن بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية القديمة الزرقاء الخاصة بهيئة التأمينات انتهت صلاحيتها، الشهر الماضي، و تمت إتاحة تحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات ميزة، أو على المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، كما تمت توفير كافة الطرق لتسليم بطاقات ميزة لأصحاب المعاشات.

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