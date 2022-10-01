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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود جابر: منتخب الشباب استفاد من خوض وديات مع فرق أكبر سنا.. فيديو

صدى البلد

قال محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن خوض وديات مع فرق أكبر في السن يزيد من خبرات اللاعبين.

وأضاف محمود جابر في مداخلة تليفونية عبر برنامج (الريمونتادا) الذي يقدمه الكابتن محمد بركات، على قناة المحور: "ولكن عندما نواجه منتخبات في نفس السن، فيجب أن تكون منتخبات مصنفة في أفريقيا وليست منتخبات ضعيفة".

حديثه عن مباراة سبورتنج.. 

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وتطرق محمود جابر في حديثه عن ودية سبورتنج، قائلا: "مباراة سبورتنج كانت قوية واستفادنا منها، وكانت أول مباراة لنا ولعبت بتشكيلين مختلفين ونجحت في اختبار أكثر من عنصر في الفريق".

وأتم: "مباراة طلائع الجيش كانت مفيدة أيضًا خاصة في الشوط الثاني، ومباراة الكويت استفادنا منا بسبب عودتنا للمباراة وتحقيق الريمونتادا".

 

منتخب الشباب محمود جابر محمد بركات المدير الفني قناة المحور الريمونتادا

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