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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل زراعة الفيوم: بدء الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية

وكيل وزارة الزراعة
وكيل وزارة الزراعة أثناء اللقاء

أكد المهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على ضرورة تنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب حصاد المحاصيل الصيفية لوقاية المحاصيل الزراعية ، والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

وشدد على ضرورة الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة أوجه الدعم لهم وذلك بالتعاون بين الجهات المعنية لتوفير المبيدات اللازمة لتحسين خصوبة الأرض مع تكثيف الحملات الإرشادية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

يأتي ذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الصيفية واستعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بشن مكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية خاصة عقب الإنتهاء من الزراعات الفصلية ، ولتقليل الفاقد لما تسببه من أضرار صحية واقتصادية ، حيث تمثل القوارض خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع ، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وفي هذا الإطار قامت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام المكافحة وادارة القوارض بيتشكيل لجنة من المهندس حسين القرملاوى مدير الادارة الزراعية بمركز ابشواى والمهندس جمال شعبان علي مدير اداره القوارض والمهندس حسن حمدى  مسؤول القوارض ، والمهندس فكري سلطان مديرية الزراعة بالفيوم والمهندس عبدالباقي يونس رئيس قسم المكافحه بالادارة بابشواى.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الحملة إنطلقت من الإدارة الزراعية بمركز ابشواى  بعمل خلطة الفوسفيد خلال الحملة القومية لمكافحة القوارض عقب الانتهاء من المحاصيل الصيفية  وذلك للقضاء على القوارض بأنواعها خلال الحملة، وتم الخلط امام اللجنه المشكله مع مسؤول القوارض والتنبه على مدير الجمعيات الزراعية بعمل عبوات زنة 10 جرام وتوزيعها في بؤر الاصابة بحسب تعليمات الاداره العامةةلمكافحه القوارض بوزاره الزراعة.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ، وذلك بمقر الجمعيات الزراعية ليتم وضعها في بؤر الإصابة، وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش .

 

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