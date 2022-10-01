سوريا.. بدء عمل معاصر الزيتون بالسويداء

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة السويداء بسوريا عن بدء عمل معاصر الزيتون بالمحافظة في 25 أكتوبر الحالي.

وأوضح رئيس دائرة الأشجار المثمرة المتخصصة في المديرية المهندس وسام خداج لمراسل سانا أن عدد المعاصر العاملة بالمحافظة للموسم الحالي يبلغ 7 معاصر، وتم التعميم على أصحابها لتجهيزها قبل أسبوع من الموعد المحدد، بما يضمن استلام المحصول من المزارعين بالشكل المطلوب.

ودعا المهندس خداج المزارعين إلى الالتزام بموعد النضج الحقيقي للثمار، للقيام بالقطاف، والتنسيق مع المعاصر للعصر خلال مدة لا تتجاوز الـ 48 ساعة بعد القطف، واستعمال صناديق بلاستيكية مهواة لتعبئة المحصول، وتجنب استخدام العصا بالقطف.

وقدرت مديرية الزراعة بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار الزيتون للموسم الحالي بنحو 7803 أطنان، ومن زيته نحو 1200 طن، حيث يصل إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الزيتون بالمحافظة إلى 9984 هكتاراً، وعدد الأشجار الكلي فيها مليون و636 ألف شجرة، المثمر منها مليون و393 ألف شجرة