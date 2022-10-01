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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واجهوا من يقيد العدالة.. رسالة عاجلة من ميشال عون لقضاة لبنان

ميشال عون
ميشال عون

أكد الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، أن من يقيد ​القضاء​ قد يكون متضررا من عدالته، وهو صاحب نفوذ كي يصل الى تعطيل سلطة دستورية كالقضاء، مجددا مطالبته القضاة أن يواجهوا من يقيد العدالة، سواء في المصرف المركزي أو في التحقيقات المتعلقة بإنفجار ​مرفأ بيروت​، ويتنفضوا لكرامتهم وسلطتهم.
 

ورحب رئيس الجمهورية  اللبنانية  خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد المنتدى الأوروبي للنزاهة في لبنان بالوفد، متمنيا النجاح للمؤتمرين في ما يعود بالمصلحة على لبنان، لا سيما في ما يتعلق بمسيرة محاربة الفساد التي اطلقها.

وعرض للحضور واقع القضاء في لبنان، مذكرا بتحريك دعوى الحق العام بحق حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، ومشيرا الى تقاسم القضاة التهرب من المسؤولية من دون ان يتم الادعاء عليه وفق الأصول.

وعرض للوفد مطالباته المتعددة للقضاء في ان يواجه من يقيد العدالة كذلك في تحقيقات ​انفجار مرفأ بيروت​ "حيث ان أنفس الضحايا والجرحى إضافة الى الموقوفين ظلما واهاليهم، لا يزالون جميعا ينتظرون بارقة امل تأتيهم من القضاء لاحقاق العدالة، بعد سنتين على وقوع الانفجار، وليس هناك من تقدم في التحقيقات، لا بل ان التحقيقات متوقفة نتيجة التعطيل من ذوي النفوذ."

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