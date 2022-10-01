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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد الدولي يوسع نطاق الآليات الطارئة لتوفير المزيد من التمويل لأوكرانيا

البنك الوطني الأوكراني
البنك الوطني الأوكراني

أعلن البنك الوطني الأوكراني أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على توسيع آليات التمويل الطارئة للسماح لأوكرانيا بطلب صرف جديد.
وأفاد البنك الوطني الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ - أن "ما يسمى بنافذة التمويل الجديدة للصندوق- نافذة مواجهة الصدمة الغذائية- ستوفر وصولاً إضافيًا إلى التمويل الطارئ للبلدان التي لديها احتياجات ملحة في ميزان المدفوعات نتيجة لأزمة الغذاء في جميع أنحاء العالم".
وتخطط أوكرانيا للاستفادة من هذه النافذة الجديدة وستطلب حوالي 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية في شكل تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي. وفي انتظار موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يمكن أن تصل هذه الأموال في أقرب وقت ممكن في أكتوبر.
وأضاف البيان: "إنا ممتنون لصندوق النقد الدولي على المساعدة. نحن نقدر هذا الدعم والاستجابة السريعة للصندوق في أوائل مارس، عندما خصص 1.4 مليار دولار أمريكي في شكل تمويل إضافي" وأعرب البنك الوطني الأوكراني عن أمله أيضًا في بدء برنامج جديد كامل لصندوق النقد الدولي لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن ".
وأكد حاكم البنك الوطني الأوكراني كيريلو شيفتشينكو على استعداد بلاده لتنفيذ مثل هذا البرنامج حتى في مواجهة حالة عدم اليقين مع استمرار الحرب.

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