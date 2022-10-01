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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات للمتهم بالإتجار بالمواد المخدرة في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية ، برئاسة المستشار هاني مطاوع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نصر، وأحمد شحاته ومحمد سعد الدين، بأمانة سر ماهر الشوبري، بحبس محاسب بشركة مقاولات بالسجن المشدد 10 سنوات  وغرامة 50 آلاف جنيه، لاحرازه مخدر الترامادول بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 

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وكان المستشار أمجد المنوفي - المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية ، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" لمحاكمة المتهم، "محمد.أ.ط" 30 سنة محاسب بشركة مقاولات، وذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، في القضية رقم 4850 لسنة 2022 جنايات مركز العبور، والمقيدة برقم 1513 لسنة 2022 كلي جنوب بنها. 


بدأت الواقعة يوم 2022/5/21، بدائرة قسم العبور، محافظة القليوبية، حين أبصر نقيب ومفيش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المتهم ممسكا كيس بلاستيكي فأجري عملية بيع وشراء معه فقدم له الأخير علبه بها 10 أقراص لجوهر الترامادول المخدر وانتزعهما منه وبفحص الكيس عثر علي 17 علبه تحوي كلا منهم 10 أقراص لذات المخدر، بإضافة إلي مبلغ من المال وهاتف محمول. 


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اقر باحرازه للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة والهاتف الجوال لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة الجنايات النيابة العامة شبرا الخيمة

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