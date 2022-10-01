مجلة الخدمة النفسية بآداب عين شمس تحصل على اعتماد "ارسيف ARCIF"

حصلت مجلة" الخدمة النفسية" التي تصدر عن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس بإشراف ورئاسة تحرير الدكتورة رشًا الديدي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على معايير اعتماد معامل التأثير والاعتمادات المرجعية العربي "أرسيف ARCIF" المتوافقة مع المعايير الدولية.

ويعد معامل "أرسيف" أحد مبادرات قاعدة بيانات "معرفة" والذي أعلن نتائج تقريره السابع للمجلات للعام ٢٠٢٢ حول الانتاج الأكاديمي العربي مؤخرًا.

ويخضع معامل التأثير "أرسيف ARCIF" لإشراف مجلس الإشراف والتنسيق الذي يتكون من ممثلين لعدة جهات عربية ودولية، ومن الجدير بالذكر أن المعايير الدولية لمعامل ارسيف تبلغ ٣٢ معيارًا.

وقام معامل ارسيف هذا العام بفحص ودراسة مايزيد عن ٥١٠٠ عنوان مجلة عربية علمية أو بحثية في مختلف التخصصات، ونجح منهم ١٠٠٠ مجلة علمية.



وكان معامل أرسيف العام لمجلة الخدمة النفسية لسنة ٢٠٢٢ ( ٤ ٣ ٠ ١ ,٠ )، كما صنفت المجلة في تخصص علم النفس من إجمالي عدد ٣٤ مجلة على المستوى العربي مع العلم أن متوسط معامل أرسيف هذا العام في التخصص ( ٤ ٩ ٣ , ٠).



من الجدير بالذكر أن المجلة مدرجة ضمن الكشاف العربي للاستشهادات المرجعية.