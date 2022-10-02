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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سمعت صوت بيقولي ارمى ولادك أحسن نخطفهم.. المتهمه بالتخلص من أطفالها تكشف مفاجآت

ارشيفيه
ارشيفيه

قالت السيدة التي ألقت طفليها من شرفة منزلها بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية أمام النيابة، إنها تعاني من مرض نفسي ووسواس قهري، وتعالج في إحدى المصحات النفسية منذ حوالى شهر ونصف.

وأضافت أمام النيابة أنها ليلة الواقعة انتابتها حالة هياج وسمعت أصوات تطالبها بإلقاء طفليها خوفًا من اختطافهما، قائلة: قالولي إرمي عيالك يا حد ياخدهم وخوفت عليهم فرميتهم زى ما قالوليا.

 وشهدت مدينة جمصه واقعه مصرع طفل وإصابة شقيقه الأصغر بإصابات بالغة، بعد ان ألقتهما والدتهما بهما من شرفة الطابق الثالث بمنزل عمها في مدينة جمصة.

وانتقل ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، تبين مصرع "محمد.أ.ع" عمره شهر، وإصابة شقيقه "أدم.أ.ع" بارتجاج ونزيف على المخ وحالته خطرة، وكشفت التحريات قيام والدة الطفلين وتدعى "نيفين ع.إ" 20 عاما، بإلقائهما من شرفة منزل عمها بالدور الثالث، وتبين أنها مريضة نفسيا.

وتم نقل الطفل المصاب لمستشفى دمياط، والجثة لمشرحة مستشفى جمصة، و تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.

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محافظة الدقهلية الدقهلية مصرع طفل مدينة جمصه بمحافظة الدقهلية والدة الطفل

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