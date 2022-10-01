ضبط 42 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية عدة حملات رقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين ومكافحة الغش التجاري برئاسة وكيل وزارة التموين وإشراف على حسن مدير عام التجارة والرقابة ومديري كل من إدارات بني عبيد ومركز المنصورة و بلقاس وجمصة ونبروه ، وأسفرت الحملات عن تحرير ٤٢ مخالفة تموينية.

تم تحرير ١٣ محضر نقص وزن.، ٥ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، كما تم تحرير٤ محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن، كما تم تحرير محضر تصرف في دقيق مدعم (٧,٥ شيكارة) ، وتم تحرير ٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

كما حررت المديرية ٩ محاضر عدم اعلان عن الأسعار و٢ محضر عدم حمل شهادة صحية، كما تم تحرير محضر غلق المحل التمويني في مواعيد العمل الرسمية، كما تم تحرير محضر تجميع سلع مدعمة و محضر بيع بأزيد من السعر (سجائر)، ومحضر عدم إعلان عن المقررات التموينية وتم على ١٠ شكائر سماد اليوريا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.