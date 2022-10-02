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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محذرا من زيادة السكان..عمرو أديب: كل 19 ثانية بيجيلنا طفل عايز رغفين فينو

عمرو اديب
عمرو اديب

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة الإحصاء ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين نسمة.

وقال «أديب» خلال برنامجه «الحكاية»، الذي يقدمه عبر قناة «MBC Masr»: «النهارده التعداد الجديد 104 مليون، كل 19 ثانية في طفل جديد طالع عايز رغيفين فينو، في هذا الوطن الجميل اللي الناس بتخلف فيه بنفس مفتوحة، كل 19 ثانية طفل جديد بؤ جديد عايز واحد جنبة وواحد حلاوة».

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مخاطر كبيرة.. عمرو أديب : البلاستك لا يفنى وهيودي العالم في داهيه


وأشاد مقدم برنامج «الحكاية» بقرأ الحكومة والدولة المصرية بتثبيت سعر رغيف الخبز البلدي عند 5 قروش للرغيف الواحد.

وأضاف أن العالم أجمع يواجه ظروف صعبة جدًا، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل عبور الأزمة الاقتصادية الحالية.

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وعن أزمة تقليل وزن رغيف الخبز «الفينو»، في المخابز تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وأوضح أديب أن هناك أزمة بالفعل، وسببها هو زيادة سعر الدقيق.

قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إن «أزمة مفتعلة تحدث كل عام بالنسبة لخبز الفينو مع دخول العام الدراسي»، مشيرًا إلى أن البعض قلل وزن رغيف الفينو اليوم بدون مبرر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت: «متفقون أن هناك فئة ظالمة وخارجة عن النص في المجتمع المصري وأي مجتمع خارجي، والدولة تبذل كل ما يمكن لتوفير كل شيء للمواطن والتاجر في نفس الوقت».

وأشار إلى أن «الدولة تتيح الخامات المطلوبة لأصحاب المخابز الأفرنجي والسياحي، ويقع عليها حملًا كبيرًا؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية»، قائلًا إن اختلاف سعر الدقيق المستخدم في المخابز، يؤدي إلى اختلاف في وزن وسعر رغيف الفينو.

وتابع: «الدقيق عرض وطلب وسلعة حرة، ومهلة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر الرغيف وأوزانه انتهت، وهو ما أدى إلى وجود اختلاف في الموازين والأسعار حسب نوع الدقيق المستخدم».

وذكر أن سعر رغيف الفينو الجيد زنة 40 جرامًا، يتراوح ما بين 50 إلى 75 قرشًا، مؤكدًا على وجود زيادة في الأسعار هذا العام، مقارنة بالعام الدراسي الماضي.

وعن زيادة أسعار الدقيق الحر، عقب: «سعره يزداد كل أسبوع، وهناك شائعة مغرضة بأنه زاد من أمس 600 جنيه، مستحيل أن يزداد بتلك القيمة، فطن الدقيق يزداد في الأسبوع بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 100جنيه».

اقرأ ايضا .. شعبة المخابز تناشد أصحاب الأفران الالتزام بالوزن الصحيح لـ رغيف الفينو

 

عطية حماد وزن رغيف الخبز الدولة المصرية الإعلامي عمرو أديب

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