احتفالية المتفوقين بنادى الجزيرة في المنصورة

نظم نادي جزيرة الورد بالمنصورة احتفالية كبري لتكريم الطلاب المتفوقين علمياً ورياضيا و عددا من الشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع من أبناء محافظة الدقهلية

جاء ذلك بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي

حيث تم تكريم 180 طالبا بالمرحلة الابتدائية و78 طالبا بالمرحلة الاعدادية ٦٥ طالبا بالمرحلة الثانوية

كما تم تكريم عددا من الشخصيات العامة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية المكرمين في قطاع التعليم و أحمد هلال مدير المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية

والدكتوره لمياء الإمام محمد سلامة مدير عام الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة

والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ووكيل مديرية الصحة

والدكتورة سالي محمد الغمراوي الحاصلة على جائزة الدولة 2021

كما تم تكريم السباح الدولي عمر سمير بطل مصر وأفريقيا وتكريم أبطال الفروسية بالنادي وأسرة الراحل يوسف مجاهد امين الصندوق النادي السابق فيما وجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الشكر لمجلس إدارة نادي جزيرة الورد علي تكريم المتفوقين علمياً ورياضيا مشيراً انه سيتم عمل مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية في الاندية ومراكز الشباب وداخل المؤسسات الكبرى التي تستطيع أن توفر تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب وذلك قبل الامتحانات

وستقوم مديرية التربية والتعليم بتوفير المدرسين متميزين بهذه المجموعات مجانا وذلك لرفع العبء عن الطلاب وأولياء امورهم

وأضاف الي انه يسعي الي عمل نظام وسيستم موحد لكل إدارات محافظة الدقهلية ومدارسها لتخفيف العبء عن أولياء الامور مع الالتزام والانضباط وتقديم خدمة تعليمية جيدة للجميع من اجل المنظومه التعليمية.

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