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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالية المتفوقين بنادى الجزيرة في المنصورة

تكريم المتفوقين
تكريم المتفوقين

نظم نادي جزيرة الورد بالمنصورة احتفالية كبري لتكريم الطلاب المتفوقين علمياً ورياضيا و عددا من الشخصيات العامة المؤثرة في المجتمع من أبناء محافظة الدقهلية 
جاء ذلك بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية بالنادي 

 حيث تم تكريم 180 طالبا بالمرحلة الابتدائية و78 طالبا بالمرحلة الاعدادية ٦٥ طالبا بالمرحلة الثانوية 
كما تم تكريم عددا من الشخصيات العامة  ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية المكرمين في قطاع التعليم و أحمد هلال مدير المتابعة بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية
والدكتوره لمياء الإمام محمد سلامة مدير عام الطب الوقائي ووكيل مديرية الصحة
والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي ووكيل مديرية الصحة
والدكتورة سالي محمد الغمراوي الحاصلة على جائزة الدولة 2021
كما تم تكريم السباح الدولي عمر سمير بطل مصر وأفريقيا  وتكريم أبطال الفروسية بالنادي  وأسرة الراحل يوسف مجاهد  امين الصندوق النادي السابق فيما وجه ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الشكر لمجلس إدارة نادي جزيرة الورد علي تكريم المتفوقين علمياً ورياضيا مشيراً انه سيتم عمل مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية في الاندية ومراكز الشباب وداخل المؤسسات الكبرى التي تستطيع أن توفر  تستوعب أعداد كبيرة من الطلاب وذلك قبل الامتحانات

وستقوم مديرية التربية والتعليم بتوفير المدرسين متميزين بهذه  المجموعات مجانا وذلك لرفع العبء عن الطلاب وأولياء امورهم 
وأضاف الي انه يسعي الي عمل نظام وسيستم موحد لكل إدارات محافظة الدقهلية ومدارسها لتخفيف العبء عن أولياء الامور مع الالتزام والانضباط وتقديم خدمة تعليمية جيدة للجميع من اجل المنظومه التعليمية.

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محافظة الدقهلية مديرية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الشهادة الإعدادية

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