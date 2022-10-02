والدة ميار شريف: الجميع في مصر يهتم بكرة القدم فقط

قالت آمال ثابت والدة ميار شريف بطلة مصر في التنس، إن أداء نجلتها أثار إعجاب الجميع.

وأكدت والدة ميار شريف بطلة مصر في التنس في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية المحور: "جميع النجوم هنأوا ميار وأدهشوا من مستواها في بطولات التنس العالمية".

وتابع: "الجميع في مصر هنا يهتم بكرة القدم فقط ونتمنى أن يكون اهتمام أكثر بميار".

توجت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطني للتنس الأرضي بلقب بطولة بارما الإيطالية من فئة 250 نقطة المقامة في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلي 1 أكتوبر الجاري.



وتغلبت ميار شريف المصنفة رقم 74 عالميا على المصنفة السابعة عالميا اليونانية ماريا سكاري في النهائي بمجموعتين بنتيجة (7-5 و6-3) في إنجاز جديد للبطلة المصرية غير مسبوق.



وكانت ميار قد صعدت لنصف النهائي بعد فوزها على الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين دون رد بنتيجة 7-6 و 6-3.



وكانت قد تأهلت ميار شريف لربع النهائي عقب فوزها على السويسرية “سيمونا والتيرت” مجموعتين نظيفتين في الدور الثاني من البطولة الدولية.

وكانت ميار شريف قد صعدت للدور الثاني بعد تغلبها على نظيرتها المجرية آنا بوندار بنفس النتيجة.



يذكر أن ميار شريف تحتل حاليًا المركز الـ 73 عالميًا في تصنيف محترفات التنس، وتسعى لتقديم بطولة مميزة في إيطاليا خاصة بعد خروجها المبكر في بطولة بودابست الدولية عقب خسارتها أمام السلوفاكية انا كارولينا شميدلوفا بمجموعتين دون رد.



وعادت ميار شرف مؤخرا من الإصابة التي حرمتها من استكمال منافسات بطولة رولان جاروس في مايو الماضي.