علي جمعة: بعض الفقهاء أباحوا للمرأة لو ضربها زوجها أن تأتي بإخوتها لضربه

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي نهى عهن ضرب الرجل زوجته وقال "لا يضربن أحدكم زوجته ثم يبيت معها".

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن بعض الفقهاء يقولون بأن الرجل لو ضرب امرأة ، فلها أن تأتي بأخوتها لضربه، قائلا "هذا لا يصح ولا ننادي به أبدا".

وأشار إلى أن مؤسسة الزواج بنيت على الود والسكنية والرحمة وأيضا بنيت على الأخلاق، فحتى لو كرهها الزوج فلا يحق له ضربها.

وأوضح، أن قوة جسد الرجل على المرأة لا تسمح له أبدا بالاعتداء عليها ضربا وإيذاءا.

وتابع: ذات مرة أرادت السيدة صفية ركوب الإبل، فوضع النبي رجله الشريفة لتعلو عليها بقدمها لتستطيع الركوب، منوها أن الرجل له أن يفتح باب السيارة في الوقت الحالي، مراعاة لحال المرأة.