ارتفاع عدد وفيات أعمال الشغب في ملعب كرة قدم بإندونيسيا.. فيديو

أعلنت الشرطة في إندونيسيا، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد وفيات التدافع خلال مباراة كرة قدم في جاوة إلى 129 شخصاً، وسط توقعات بارتفاع الأعداد خلال الساعات المقبلة.

قال وزير الرياضة الإندونيسي زين الدين أمالي يوم الأحد إن السلطات ستعيد تقييم السلامة في مباريات كرة القدم وستدرس عدم السماح للمتفرجين بعد تدافع الجماهير خلال أعمال شغب أسفرت عن مقتل 129 شخصا على الأقل في مباراة بإقليم جاوة الشرقية.

وقالت الشرطة الإندونيسية إن 129 شخصا من بينهم عنصرين من الشرطة، على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع اشتباكات في أعقاب مباراة لكرة القدم في إقليم جاوة الشرقية.

وتوفي 34 شخصا على الأقل في ملعب المباراة بينما توفى الباقون ف المستشفى، وأصيب أكثر من 180 شخصا آخرين خلال التدافع.

وقال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه سيعلق دوري كرة القدم لمدة أسبوع ويفتح تحقيقا في الحادث.

واندلعت أعمال الشغب بعد هزيمة الفريق المضيف أريما، من قبل الفريق المنافس بيرسيبايا سورابايا، وكلا الفريقان من مقاطعة جاوة الشرقية وجرت المباراة في منطقة مالانج في المقاطعة.

وقال قائد الشرطة إن المشجعين الغاضبين اقتحموا ملعب كانجوروهان لكرة القدم بعد هزيمة نادي أريما وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وأضاف أن معظم الناس ماتوا بسبب الاختناق أثناء التدافع.

وقال قائد الشرطة، إن السلطات أوصت بحضور المباراة من قبل مشجعي أريما نظرا للمشاحنات العنيفة بين الناديين."نحن نأسف ونستنكر المأساة".