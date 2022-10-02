أحجام مرورية بـ كوبري أكتوبر.. تعرف على الحالة المرورية اليوم الأحد 2 أكتوبر

استعرض محمد القليوبي، مراسل صدى البلد، الحالة المرورية اليوم الأحد من داخل الغرفة المركزية للإدارة العامة لمرور الجيزة لأهم المحاور والطرق، قائلًا إن اليوم يشهد أول أيام الدراسة مما يؤثر بشكل ملحوظ على حركة السير في الشوارع.

وأضاف "القليوبي"، أن ميدان مصطفى محمود يشهد حالة من السيولة المرورية في كافة اتجاهاته، أما بالنسبة لمنطقة الدقي يوجد بها بعض الأحجام المرورية نظرًا لوجود عدد من المدارس في هذه المنطقة.

وتابع أن ميدان الجلاء به سيولة مرورية في كافة اتجاهاته، أما بالحديث عن كوبري أكتوبر والذي يعد الشريان الواصل بين محافظتي القاهرة والجيزة فيشهد بعض من الأحجام المرورية المتوسطة.

وللتعرف على الحالة المرورية للمزيد من الطرق والمحاور شاهد الفيديو...

