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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التخطيط: اليوم إعلان أولى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

صدى البلد

كشفت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن اليوم سيتم إعلان أولى نتائج المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، والذي سينعقد بمحافظة الإسكندرية.
 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - في تصريح، اليوم /الأحد/، بهذه المناسبة - أن مرحلة تقييم المشروعات المقدمة من المحافظات تمت طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة، مشيرة إلى أنه تم تصميم المنصة الإلكترونية للتقييم، التي تتضمن أداة التقييم وآلية لحفظ الوثائق المستخدمة خلال عملية التقييم، وطرق استخدامها على النظام الإلكتروني للمبادرة، بما يضمن الحيادية الكاملة والموضوعية في تقييم المشروعات.
 

من جانبه .. قال السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إنه بإعلان أول نتائج المبادرة اليوم نكون قد وصلنا إلى مرحلة جني الثمار وهي المرحلة الرابعة من المبادرة بعد المراحل الثلاث المهمة السابقة المتمثلة في التدريب والورش التدريبية التي عقدتها وزارة التخطيط للجان التنفيذية ومقيمي المشروعات بالمحافظات، ثم مرحلة تقديم المشروعات لكل المحافظات على المنصة الإلكترونية، ثم مرحلة تقييم المشروعات واستبعاد من لم يستوفي الشروط والمعايير المطلوبة.
 

وأكد بدر، أن المبادرة تتيح التمكين لجميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيًا وجغرافيًا، بالإضافة إلى نشر الوعي المجتمعي حول تحديات تغير المناخ وقدرات التكنولوجيات الحديثة، كما تهدف المبادرة إلى إدماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.
 

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