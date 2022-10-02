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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: بدء العام الدراسي بتحية العلم ..شاهد

رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم أثناء تحية العلم

شهد د ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، انطلاقة اليوم الأول للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بتحية العلم، بحضور د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود عرفه صبري جمعة، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، والأساتذة، وجمع كبير من طلاب الجامعة، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢ بالحرم الجامعي.

 

 

وقام الحضور بتحية العلم أمام قبة الجامعة، تلاها السلام الجمهوري، وعزف النشيد الوطني على أنغام الموسيقي العسكرية.

ورحب د ياسر مجدي حتاته، في كلمته، بالطلاب الجدد القدامى مع بدء العام الدراسي، متمنيًا أن يكون عامًا مثمرًا لجميع طلاب الجامعة ومنتسبيها، موجهًا الطلاب بالتحلي بالأخلاق والتقاليد الجامعية.

ودعا إلى ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، وصقل المهارات من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة، حيث إن شباب الجامعات أهم عناصر التنمية، وركيزة الحاضر وقادة وأمل المستقبل بأفكارهم وحماسهم لتحقيق التنمية لوطننا العظيم.

وأضاف أن الجامعة تضم مجموعة من الكوادر المتميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والإداريين الذين يؤدون عملهم على أكمل وجه، داعيًا الجميع إلى العمل الجاد من أجل بدء عام دراسي عنوانه النجاح والإنجاز.

 

جامعة الفيوم: استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

 

جامعة الفيوم: استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

 

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الفيوم اخبار الجامعة جامعة الفيوم تحية العلم العام الدراسي الحرم الجامعى

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