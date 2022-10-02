محافظ الشرقية: مساحات مخصصة للأنشطة والألعاب طبقا لتعليمات التربية والتعليم| فيديو

أكد الدكتور ممدوح غراب- محافظ الشرقية ، أن خطة الدولة للتوسع في الأبنية التعليمية تسير وفق أكواد محددة ، ولا يتم التعدي على أي مساحات خاصة بأنشطة الطلاب.

وأوضح محافظ الشرقية ، خلال لقائه لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أنه أصبح هناك نسب محددة لمساحات الألعاب ، والأنشطة الترفيهية ، مردفا : " الوضع اختلف تماما ووزير التربية والتعليم مهتم بممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس " .

في أول يوم دراسي شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية طلاب وطالبات مدرسة الشهيد أحمد سمير شحاتة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية طابور الصباح وتحية العلم والسلام الوطني واستمع المحافظ للإذاعة المدرسية والتي تضمنت كلمة عن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي أعادت العزة والكرامة للشعب المصري وأثبتت أن القوات المسلحة درع الوطن وسيفه.

وألقى محافظ الشرقية كلمة هنأ فيها طلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس بالعام الدراسي الجديد متمنياً التوفيق لأبنائنا التلاميذ في جميع المراحل التعليمية المختلفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.