عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من أهرامات المحاماة: تعرف على أحدث أصدارات دار بدائل

صدى البلد

أصدرت دار بدائل للنشر والتوزيع العديد من الاصدارات الحديثة والتي كان من أهمها الاهتمام بكتب المحاماة ومن اجدد اعمالهم:

 

 

من أهرامات المحاماة

في كتاب "من أهرامات المحاماة" الصادر حديثًا عن دار بدائل للنشر والتوزيع، يستعرض الراحل المفكر الكبير رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب؛ أيقونات ورموز في مجال المحاماة لعبوا دورًا عظيمًا في الانتصار للحق والدفاع عن المظلومين، وحملوا مشعل الحرية عبر التاريخ.

txt

علاء عبد الهادي : طورنا جوائز اتحاد الكتاب ونكرم المبدعين والشعراء

txt

برعاية وزيرة الثقافة.. مناقشة محطات زيارة العائلة المقدسة الأربعاء

ورصد ما اتخذوه من مواقف وما رسخوه من مبادئ من أجل حماية قيمة ونزاهة ووقار رسالة المحاماة، ونقل صفحات مضيئة من تاريخ أولئك الذين كانوا بمثابة سدنة العدالة والفكر والقانون أمثال عبد الرحمن فهمي أيقونة ثورة 1919، مكرم عبيد، عبد العزيز فهمي، إبراهيم الهلباوي، مرقص باشا حنا، محمود بك أبو النصر وأحمد لطفي ليكون ما أضاءه من تاريخهم، وما نقله من مواقف اتخذوها في قضايا قومية ووطنية كبيرة؛ قدوة للعاملين بالمحاماة وأملا في تقدم الحاضر ورفعة المهنة والوطن، مقدمًا عبر هذا الكتاب إسهامًا كبيرًا للمكتبة القانونية العربية

 

دار بدائل اتحاد الكتاب اتحاد المحامين العرب رجائي عطية ثورة 1919 رئيس اتحاد المحامين العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

اشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الأحد 2-10-2022

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

من داخل المستشفى.. ننشر الصور الأولى لطلاب مدرسة المعتمدية المصابين

ترشيحاتنا

بعد إصابة طالبات في انهيار سور.. لجنة هندسية لمعاينة مبنى مدرسة المعتمدية

استدرجها لمنزل جده .. القبض على طالب تعدى على طفلة بالمنوفية

مش هتبطل ارتفاع.. ماذا يحدث في أسعار البيض؟ القصة الكاملة للأزمة

بداية نارية.. مانشستر سيتي يضرب يونايتد بهدف مبكر

بدون كهربا.. تعرف على التشكيل الأقرب لقائمة الأهلي في رحلة تونس

تفاصيل حادث مدرسة المعتمدية بالجيزة.. تغطية خاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو فاكره هيخسسك.. مخاطر صحية لتناول خل التفاح على الريق

بـ البينك.. نوال الزغبي تثير ضجة في أحدث ظهور

يصيبك بالسالمونيلا| طبيب يحذر من  الستيك الرير: لا يصلح للاستخدام الآدمي

عباءة ولا فستان؟!.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة غريبة| شاهد

فيديو

حرامي ملابس داخلية.. سيدات ورجال يطلبون الطلاق لأسباب غريبة| فيديو جراف

فيديو اعتداء معلمة على طفلة داخل حضانة يثير الغضب بالبحرين

شفطت بطنها.. إطلالات أروى جودة تثير الجدل وتضعها فى مأزق

اهتمي بجوزك وحطي كرامتك في الدرج.. نصائح ياسمين عز للسيدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ