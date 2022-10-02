من أهرامات المحاماة: تعرف على أحدث أصدارات دار بدائل

أصدرت دار بدائل للنشر والتوزيع العديد من الاصدارات الحديثة والتي كان من أهمها الاهتمام بكتب المحاماة ومن اجدد اعمالهم:

من أهرامات المحاماة

في كتاب "من أهرامات المحاماة" الصادر حديثًا عن دار بدائل للنشر والتوزيع، يستعرض الراحل المفكر الكبير رجائي عطية نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب؛ أيقونات ورموز في مجال المحاماة لعبوا دورًا عظيمًا في الانتصار للحق والدفاع عن المظلومين، وحملوا مشعل الحرية عبر التاريخ.

ورصد ما اتخذوه من مواقف وما رسخوه من مبادئ من أجل حماية قيمة ونزاهة ووقار رسالة المحاماة، ونقل صفحات مضيئة من تاريخ أولئك الذين كانوا بمثابة سدنة العدالة والفكر والقانون أمثال عبد الرحمن فهمي أيقونة ثورة 1919، مكرم عبيد، عبد العزيز فهمي، إبراهيم الهلباوي، مرقص باشا حنا، محمود بك أبو النصر وأحمد لطفي ليكون ما أضاءه من تاريخهم، وما نقله من مواقف اتخذوها في قضايا قومية ووطنية كبيرة؛ قدوة للعاملين بالمحاماة وأملا في تقدم الحاضر ورفعة المهنة والوطن، مقدمًا عبر هذا الكتاب إسهامًا كبيرًا للمكتبة القانونية العربية