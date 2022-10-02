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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب محافظ الفيوم يتفقد عدد من مدارس مركزي أبشواى ويوسف الصديق

الدكتورمحمد عماد
الدكتورمحمد عماد نائب محافظ الفيوم أثناء جولته لتفقد المدارس

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، تابع مسئولو الجهاز التنفيذى للمحافظة بمتابعة سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لبداية العام الدراسي الجديد.

وفي هذا الإطار قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة لمركز ابشواي رافقه خلالها محمد موسى نائب رئيس مركز أبشواى، و مراد أحمد مدير عام التعليم العام بالفيوم، و حسين محمد عبد الرحيم مدير إدارة أبشواى التعليمية، وشملت الجولة تفقد مدرسة أحمد مفتاح معبد التجريبية بقرية أبوكساه.

كما قام نائب المحافظ بجولة لمدارس مركز يوسف الصديق رافقه خلالها على نبوي نائب رئيس مركز يوسف الصديق، ومحمد محمود عبد القوي مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية، وشملت الجولة تفقد مدرستي الشواشنة الثانوية المشتركة، وجبل سعد للتعليم الأساسي، حيث تم متابعة سير العملية التعليمية، وانتظام الطلاب داخل الفصول.

كما تفقد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، يرافقه خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، و ريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، مدرسة دفنو التجريبية للغات بمركز إطسا، ومدرسة المحمدية الإعدادية بنات بمدينة الفيوم، لمتابعة انضباط الدراسة مع بداية العام الدراسى الجديد.

 

 

محافظ الفيوم يتفقد عدداً من المدارس لمتابعة انضباط العملية التعليمية ..صور

 

 

 

محافظ الفيوم : 2000 مدرسة مستعدة لاستقبال 900 ألف طالب غدا ..فيديو

 

 

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