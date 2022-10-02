التوصيات النهائية للمنتدى الخامس بجامعة الأزهر حول التغيرات المناخية

أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، التوصيات النهائية للمنتدى الخامس الذي تنظمه جامعة الأزهر، عن تعزيز دور المجتمع المدني تجاه التغيرات المناخية. وجاءت التوصيات الختامية كالآتي :

التوصيات كما يلي:

قطاع الزراعة



تعزيز برامج وسياسات الحماية البيئية للمجتمع الريفي وتعزيز قدراته للحد من التغيرات المناخية والتكيف معها وخاصة مقومات المجتمع الريفي من (إستعمالات الأراضي – التروة الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية) نتيجة للتغيرات المناخية.

دعم قدات المجتمع الريفي لإدارة مواردة ومخرجاته للحد من الهجرة الداخلية نتيجة للتغير المناجي. (حالة الدراسة - قرية النزلة – مركز يوسف الصديق – محافظة الفيوم).

تعزيز قدرات قطاع الزراعة للعمل على إستنباط محاصيل حقلية وبستانية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية. والتوسع في زراعة المحاصيل ذات القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.

رفع كفاءة البحيرات المصرية والعمل ععلى تطهيرها وتطويرها ورفع كفاءة الإستزراع السمكي.



قطاع الصحة والسكان

العمل على وضع استيراتيجية جديدة تهدف للحد من المخاصر الصحية المتوقعة حدوثها من التغيرات المناخية وتعزيز الحلول الذكية لتمكين المعاقين جراء الكوارث المناخية.

تعزيز دور منظومة الإتصالات وخاصة في القري الأشد احتياجا للخدمات الصحية عن طريق برامج (الرعاية الصحية عن بعد) لتوفير كافة الإختصاصات الطبية من خلال برامج On-line. ويتطلب ذلك الإنتهاء من تحويل كافة السنترالات العاملة إلى نظام MSAN وتحويل شبكة التزيع الأرضية لكابلات الألياف الضوية (Fiber To The Home) المعرف ب FTTH. علما بأن مشروع حياة كريمة يوفر هذا النظام.

قطاع الإعلام والخدمات المجتمعية

دمج كافة العمل الإعلامي والسوشيال ميديا في اسيراتيجية مجابهة التغيرات المناخية وتعزيز الجهود بينها وبين كافة مؤسسات الدولة.

تعزيز كفاءة القطاع الدعوي الديني ليشمل وإسباب التغير المناخي والمخاطر الناجمة من التغير المناخي ودور المجتمع في الحد من التغيرات المناخية.



قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة

دعم منظومة إستبدال السخنات المياة الكهربية بالسخانات الشمسية للحصول على المياه الدافئة ودعم منظومة التوليد المنزلي للطاقة الشمسية وإنشاء شركات صغيرة لتركيب وصيانة وإدارة هذه المنظومة تملك لشباب المستهدفين من منطقة العمل.

تشجيع العمل بإستخدام الغاز الحيوي وخاصة في المناطق الريفية.

قطاع النقل والمواصلات

حث المجتمع المدني للركوب سيارات النقل الجماعي والمطالبة من ذوي الصلة توفير مواصلات نقل جماعي صديقة للبيئة مريجة لراكبيها بديلا عن السيارة الخاصة.

تشجيع ركوب الدراجات خاصة في المسافات القصيرة.

تحويل التكاتك لسيارات فان صديقة للبيئة للقضاء على عشوائية نظام العمل بالتكاتك.

قطاع الرصد البيئي

التوسع في أنظمة الرصد البيئي بإنشاء نظم الأنذار المبكر خاص بالتنبوء بالتغيرات المناخية الحادة مثل الأعاصير والسيول.

إنشاء خريطة محدثة للجزر الحرارية المتوقعة داخل جمهورية مصر العربية مبين عليها التوقعات المستقبلية من سيول وعواصف وفيضانات وجفاف والعمل على وضع الحلول المستقبلية لمجابهة هذه الكوارث البيئية.

تأسيس نظام ذكي قادر على المتابعة والتقييم للتغيرات المناخية.

الحوكمة والسياسات

وضع خطة قابلة للتنفيذ تتضمن سياسات وأليات التنفيذ متربطة بخطة زمنية لكل قطاعات الدولة للتكيف المناخي.



العمل على وضع محور جديد في برنامج الحكومة القادم (2023- 2025) خاص بالنهوض بالمجتمع المدني للحد من التغيرات المناخية يتبني السياسات المحلية والعالمية التي صدرت والتي سوف تصدر من مؤتمر المناخ Cop27 الذي سوف يعقد بمدينة شرم الشيخ، يضمن الأمن البيئي للمجتمع المصري وسياسات وأليات تحقيق الحياد الكربوي في مصر.

وضع قانون جديد للحياد المناجي داعم لقانون البيئي يعمل على تخفيف اُثار التغير المناخي ومنع أثارة السلبية حق من حقوق الأنسان. كذلك يتضمن المساءلة والإنصاف الفعال من أضرار تغير المناخ على المجتمع المدني.

تشديد العقوبات للحد من تلوت البحيرات والمجاري الأقليمية المصرية.