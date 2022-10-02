منسق ميداني حياة كريمة بالفيوم: المبادرة متواجدة بالطول والعرض والكل سعيد بالتطوير

قال طارق عوض منسق ميداني بمؤسسة حياة كريمة في الفيوم، إن مبادرة حياة كريمة بالفيوم لا تقتصر فقط على المدارس، بل تشمل مشروعات الصرف الصحي والمياه والشرب ومجمعات للزراعة والطب البطري، بالإضافة إلى تطوير الطرق.

وأضاف “طارق عوض” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة “الحياة”، أن مشاريع مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وصلت إلى 1254 مشروع، وتم الانتهاء من 350 مشروع، وجاري العمل على الانتهاء من باقي المشاريع، منوها بأن مجمع الخدمات الحكومية يوفر كافة الخدمات التي يمكن أن يحتاجها المواطن.

وأكمل: "مبادرة حياة كريمة متواجدة داخل المحافظة بالطول والعرض، وتوفر العديد من فرص العمل للأهالي"، متابعا:" أهالي المحافظة في حالة دهشة وانبساط بسبب ما يحدث من تطور".