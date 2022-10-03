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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يحسم الأمر ويكشف حقيقة عرض ليفربول لضم إبراهيم عادل

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

كشف محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز حقيقة عرص ليفربول الإنجليزي لضم إبراهيم عادل نجم الفريق.

وأكد محمود فتح الله في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس2"  ، أنه لا يوجد عرض رسمي من نادي ليفربول الإنجليزي لضم إبراهيم عادل لاعب الفريق. 

وقال فتح الله “معسكر دبي يسير بصورة منتظمة واللاعبين في حالة مميزة”.

واضاف :"أنهينا معسكر دبي وسنخوض مران خفيف صباح الغد قبل العودة، ونستعد لمواجهة الكونفدرالية يوم السبت المقبل".

وأكمل: "ليس لدي تفاصيل حول صفقة مصطفى فتحي، ولكن مدة التعاقد هي سنة على سبيل الإعارة تقريبا".

وعن اهتمام نادي ليفربول بإبراهيم عادل لاعب الفريق، قال فتح الله: "إبراهيم عادل موهبة كبيرة جدا، ولا يوجد شيء رسمي حول اهتمام ليفربول به، ولكن أن يوجد اهتمام هو شيء جيد للغاية".

واختتم مدرب بيراميدز: "محمود علاء لاعب كبير، ولا استطيع قول أن هناك اهتمام من جانبنا لضمه"

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