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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في 5 دقائق بس.. ادفع وقسط مصاريف المدارس فوري بهذه الأكواد

دفع مصاريف المدارس
دفع مصاريف المدارس

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن كود دفع مصاريف المدارس فوري 20222023 ، وكيفية دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022 بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

 

ويتطلع الملايين من أولياء الأمور إلى دفع مصاريف المدارس بأسهل طريقة من خلال عدة وسائل أبرزها فوري من أي محل هواتف او محلات البقالة أو الأكشاك.
 

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مصاريف المدارس الحكومية 2022-2023

أتاحت وزارة التربية والتعليم دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022 بكل سهولة من خلال وسائل متعددة ، حيث يمكن دفعها في دقائق عبر فوري والبريد أو من خلال المدرسة نفسها.

دفع مصاريف المدارس

كود دفع مصاريف المدارس فوري 20222023

ويبحث الكثير من أولياء الأمور عن كود دفع مصاريف المدارس فوري 20222023 ، من أجل دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022.

وبمجرد معرفة كود دفع مصاريف المدارس فوري 20222023 ، يتم دفعها بكل سهولة بدون طوابير او انتظار في البريد أو في المدرسة من خلال أي ماكينة فوري والمنتشرة في غالبية محلات البقالة والأكشاك.

دفع مصاريف المدارس

دفع مصاريف المدارس فوري 2022-2023

يمكن لأولياء الأمور  من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية، دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022 فوري بكودين أحدهما لدفع مصاريف المدارس كاملة، والآخر لتقسيط ، المصاريف وفقا لوزارة التربية والتعليم.

كود فوري لدفع مصاريف المدارس الحكومية 2022-2023

وحددت وزارة التربية والتعليم كودين لدفع المصاريف عن طريق فوري كما يلي : 

 يمكن دفع مصاريف المدارس الحكومية  2022-2023 كاملة من خلال الكود رقم 666.

يمكن دفع مصاريف المدارس الحكومية 2022-2023 بالتقسيط من خلال الكود 66609.

دفع مصاريف المدارس

تقسيط مصروفات المدارس الحكومية فوري 2022

ويمكن تقسيط مصروفات المدارس الحكومية عبر خدمة فوري من خلال 3 أقساط عبر الكود  66609 والذي خصصته وزارة التربية والتعليم لتقسيط مصروفات المدارس.

-ويتم دفع القسط الاول في الشهر الحالي فوري من خلال الكود 66609.

- يتم دفع القسط الثاني في يناير 2023 فوري من خلال الكود 66609. 

- يتم دفع القسط الثالث في مارس 2023 فوري من خلال الكود 66609. 

دفع مصاريف المدارس

مصاريف المدارس الحكومية 2022-2023 

حددت وزارة التربية والتعليم مصاريف المدارس لجميع المراحل و يستعرضها موقع صدى البلد كما يلي : 

- كشفت وزارة التعليم عن مصاريف المدارس من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي وهي 305 جنيهات.

- كما أعلنت الوزارة  مصاريف الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي وهي 205 جنيهات.

دفع مصاريف المدارس

- وتم إعلان مصاريف الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها ، و الصف الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- وتم تحديد مصاريف  الصف الأول الثانوي الفني 220 جنيها، وباقي صفوف التعليم الفني 205 جنيهات.

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