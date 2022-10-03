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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قيمته 72 مليون جنيه.. الأهلي يقترب من ضم صفقة جديدة.. فيديو

مارسينهو
مارسينهو


أكد الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو النادي الأهلي توصلوا إلى اتفاق نهائي مع البرازيلى مارسينهو جناح فريق كاواساكى اليابانى تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إنهاء كافة التفاصيل المادية مع ناديه.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اتفق النادي الأهلي مع البرازيلي مارسينهو على التوقيع لمدة 3 مواسم قادمة على أن يحصل على مليون دولار راتب سنوي وبزيادة 100 ألف دولار عن كل موسم ليصل في الموسم الأخير بالعقد إلى مليون و300 ألف دولار".

وتابع:" يتبقى للنادي الأهلي إنهاء كافة التفاصيل المادية مع إدارة نادي كاواساكى اليابانى بعد إنهاء الاتفاق المادي مع البرازيلي مارسينهو للاعلان عن الصفقة بشكل رسمي".

 

قائمة الأهلي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوى – على لطفى – مصطفى شوبير.


خط الدفاع: محمود متولى – ياسر إبراهيم – رامى ربيعة – محمد مغربى – على معلول- أكرم توفيق – محمد هانى – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – أيمن أشرف .


خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – برونو سافيو – أحمد نبيل كوكا – أحمد حمدى عبد القادر - رأفت خليل – حمدى فتحى – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – زياد طارق – محمد مجدى أفشة.


خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – شادى حسين.

 

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