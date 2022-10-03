وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يبحثان في جنيف مسودة اتفاق سلام

التقى وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان في مدينة جنيف السويسرية للتفاوض بشأن مسودة معاهدة سلام بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية الأذرية في بيان لها أنه تم تنظيم الاجتماع الثنائي وفقا للمهمة الموكلة إلى وزيري الخارجية لوضع نص معاهدة السلام كما اتفق عليها الرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان خلال اجتماعهما في بروكسل في 31 أغسطس الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، وفقا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الإثنين على موقعها الإلكتروني.



وشدد بيراموف على أهمية الجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا والتفاوض على معاهدة سلام في فترة ما بعد الصراع، واقترح عقد الاجتماع المقبل للجان الثنائية حول ترسيم الحدود في أكتوبر الجاري بدلا من نوفمبر كما كان مقررا في الأصل.



وأكد وزير الخارجية الأذري أهمية الانسحاب الكامل للقوات المسلحة الأرمينية من الأراضي الأذرية وفتح خطوط النقل والمواصلات في الوقت المناسب على أساس الاتفاقات الأولية التي تم التوصل إليها من قبل، وكذلك ضرورة التحرك إلى الأمام في مجال ترسيم الحدود على النحو المتفق عليه في البيانات الثلاثية التي وقعها زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا.



وأكد بيراموف التزام أذربيجان بالسلام والاستقرار الإقليميين وكذلك استعدادها لتوقيع اتفاق سلام.