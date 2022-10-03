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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%12.34 انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يوليو 2022

صدى البلد

بلغ الرقم القيـاسي لـ الـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية)   102.87 خلال شهر يوليو 2022 (أولـي) مقابل 117.35 خلال شهر يونيو 2022 (نهائي) بنسبة انخفاض  قدرها 12.34٪.

 

وذلك وفقا للبيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو 2022، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء.

 

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

 

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الإحصاء: 73.1 % زيادة في عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال 2020/2021

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:

 

بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعـــة المشــروبــــات  421.44 خــــــلال شهــــر يــوليـــو 2022 مقــارنـــة  بشـهــر يــونيــــو 2022 حيث بلـــغ 390.11 بنسبــــه ارتفــاع قدرهــا 8.0٪ وذلك لزيـادة الإنتاج في موسم الصيـــف.

 

بـلـــغ الرقـــم القيـــاســـــي لصــنــاعــة الخـشــــب ومنتجــاته و الفلين (عــدا الأثاث) 54.55 خـلال شهر يوليـو 2022 مقــــارنة بشهـــر يونيـــــو 2022 حيث بلغ 51.77 بنـسـبــه ارتفـــاع قدرهـــا 5.4٪ وذلك وفقـــا لاحتياجات الســـوق.

 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

 

بلـــغ الرقــــم القيـــاسـي لصنــاعة المواد والمنتجــات الـكيمــاوية 94.91 خـلال شهر يوليــو 2022 مقـارنة بشهـر يونيـو 2022 حيث بلــغ 99.41 بنسبة انخفــاض      قدرهــا 4.5٪ وذلك لتوافر المخزون.

بلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة صناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 100.47 خلال شهر يوليو 2022 مقارنة بشهر يونيو 2022 حيث بلغ 112.21 بنسبه انخفاض قدرها 10.5٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الصناعات التحويلية المنتجات البترولية النشاط الصناعي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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