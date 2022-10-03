إليسا تهنئ العراق وشعبها بالذكرى ال90 على الاستقلال

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا، شعب العراق بذكرى استقلالها من الاستعمار البريطاني، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت في تغريدة: "كل عام والعراق وأهلو بألف خير. وانشالله الإيام والسنين الجايي تحمل الاستقرار والأمن والبحبوحة اللي بيستحقها هالشعب الجبار والمحب ".

ويحتفل العراق اليوم 3 أكتوبر بالذكرى الـ90 لاستقلاله وتحرره من براثن الاستعمار البريطاني.

وتأتي ذكرى الاستقلال هذا العام على وقع أزمة سياسية "خانقة" تعيشها أرض الرافدين وسط آمال بأن تكون المناسبة أساسا لإعادة ضبط البوصلة وتصفير الأزمات.

ويأمل البلد الغني بالنفط، أن يستلهم روح هذه الذكرى لإحداث تغيير في مساره، يمكنه من التخلص من واقعه واستشراف مستقبل لأجياله.