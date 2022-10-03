هتبقى أغلى من اللحمة.. تحذير من ارتفاع جنوني في سعر كرتونة البيض

تحذير من إستمرار أزمة البيض ومطالبات بتوفير الأعلاف

قدمت مذيعة موقع صدى البلد، رانيا أيمن، فيديو عن أزمة إرتفاع أسعار البيض مؤخرا مع بدء دخول المدارس، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 76 جنيها في المزرعة، بينما تباع بمبلغ يتراوح بين 80-90 جنيها حسب المنطقة.

وفي هذا الفيديو نوضح أسباب ارتفاع أسعار البيض.

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحات تليفزيونية ان سبب ارتفاع البيض هو بدء بعض مربي الدواجن التخلص من دواجنهم التي تبيض شيئًا فشيئًا بعد الخسارة المتتالية، حتى وصل الأمر إلى تراجع إنتاج البيض يوميًا.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن أسعار البيض بالأسواق ستظل ترتفع يومًا بعد يوم إذا لم تتم الإفراجات البنكية عن أعلاف الدواجن المتواجدة في الموانئ، وده لان مصانع الأعلاف ما زالت متوقفة نتيجة عدم الإفراج عن الذرة التي تدخل في صناعة الأعلاف بالموانئ، وبالتالي يتخلص مربو الدواجن من القطعان.

وأوضح الزيني،أن إنتاج مصر من الدواجن تجاوز 4 ملايين دجاجة في اليوم و40 مليون بيضة وهو أكبر إنتاج في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا من الدواجن بنسبة 100%، ولكن الظروف قاسية بسبب شح الدولار مما أدى لنقص شديد في المواد الخام وهي الأعلاف، فهناك أكثر من مليون ونصف طن أعلاف مكدسة في الموانئ.

وقال أن هناك وعد بالإفراج عن الكميات المحجوزة من الأعلاف ومدخلات انتاجها لإعادة تشغيل المزارع والمصانع.