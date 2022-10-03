تنمية المهارات التمريضية للتعامل مع مرضى الدرن..ورشة عمل بصحة الدقهلية

عقدت إدارة الأمراض الصدرية ومكافحة الدرن بمديرية الصحة بالدقهلية، ورشة عمل تدريبية تستمر على مدى 4 أيام حول "تنمية المهارات التمريضية في التعامل مع مرضى الدرن" .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة وإشراف الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية لمكافحة الدرن.

حضر الدورة 25 متدرباً من فنى وأخصائي التمريض بأقسام الصدر بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة حيث شملت التدريب على المعرفة والمهارات المكتسبة التى سيتم تطبيقها في جميع أقسام الصدر وفقاً للمؤشرات القياسية لمنظمة الصحة العالمية .

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة "تقوم مديرية الصحة بتطبيق برنامج علاجي متطور لعلاج الدرن يتوافق ومعايير البرنامج الوطنى لمكافحة الدرن ويتم من خلاله توفير العلاج اللازم بالمجان ، بالإضافة إلى تطبيق أساليب زيادة معدلات اكتشاف المرض.

من جانبها أكدت الدكتورة سماح فتحى مدير إدارة الأمراض الصدرية ان هذ التدريب يهدف إلى بناء وتعزيز قدرات هيئة التمريض بمستشفيات الصحة من خلال ضم كوادر شبابية وتدريبها على وسائل اكتشاف الدرن فضلاً عن متابعة العلاج وفحص المخالطين , مشددة على أهمية توسيع دائرة الاشتباه وتتبع المرضى وكيفية التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة التى تواجههم .

IMG-20221003-WA0021

IMG-20221003-WA0020