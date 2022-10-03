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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التعليم: مراجعة مبانى المدارس على مستوى الجمهورية .. ومحاسبة المقصرين

وزرة التربية والتعليم
وزرة التربية والتعليم

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير وجه هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة أخرى لجميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة أو تشكل خطرا على أرواح الطلاب.

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وأضاف زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: "هناك مراجعة تمت قبل الدراسة، وستتم المراجعة مرة أخرى بشكل كامل على المدارس كافة في الجمهورية، كما وجه الوزير إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة على كل المدارس ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم". 

 

 نتعامل مع أي شكاوى
وتابع: «على مدار النهار، نتعامل مع أي شكاوى ترد إلينا على الفور ونتواصل مع مدير المديرية أو مدير الإدارة التعليمية ويتم حلها بشكل عاجل، والوزارة لم تتوانَ عن حل أي مشكلة خلال اليومين الماضيين، وكل المشكلات التي طرأت إلينا تم حلها بشكل عاجل وفوري».

 

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