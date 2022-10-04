حاول تظبيط إشارة الدش فسقط جثة هامدة على الأرض بقنا





لفظ شاب أنفاسه الأخيرة عقب سقوطه من أعلى سطح المنزل، أثناء محاولته تظبيط إشارة الدش بقرية فاو التابعة لمركز دشنا شمال قنا .

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة دشنا ، يفيد مصرع خالد شاكر ٢٣ عاماً، عقب سقوطه من الدور الثانى بمنزل فى قرية فاو بحرى.



تبين أن الشاب المتوفى، حاول تظبيط إشارة طبق جهاز الريسيفر، أعلى سطح المنزل، و سقط بطريق الخطأ، ما أدى إلى مصرعه فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث ، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.